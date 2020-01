Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle im Stadtgebiet

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.01.2020 wurde in der Zeit von 23:45 Uhr bis 07.01.2020 00:20 Uhr in der Landauer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Insgesamt waren vier Fahrzeuge bei erlaubten 50 km/h zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter lag bei 83 km/h, er muss entsprechend mit einem Monat Fahrverbot, 160 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell