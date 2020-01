Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - Blutspuren am Pkw - Zeugen gesucht !

Ellerstadt (ots)

Am Nachmittag des 05.01.20 meldete sich bei der Polizei Bad Dürkheim ein Pkw-Eigentümer und gab an, dass an seinem in der Bruchstraße abgestellten Pkw eine Beschädigung an der hinteren Türe vorhanden sei. Des Weiteren gab er an, dass sich am Fahrzeug und auf der Fahrbahn offensichtlich Blutspuren befinden würden. Dies konnte durch die Funkstreifenbesatzung vor Ort auch so festgestellt werden. Bei einer Befragung der Nachbarschaft konnte in Erfahrung gebracht werden, dass gegen 00:00 Uhr am 05.01.20 von einem Nachbarn ein dumpfer Knall wahrgenommen wurde und dieser einen Fußgänger bei dem Pkw gesehen hatte, der offensichtlich gestürzt war. Dieser hatte sich anschließend mit schwankenden Schritt entfernt. An dem Pkw war ein Schaden von ca. 1.000,- Euro entstanden. Zeugen die Angaben zu dem Vorfall bzw. dem "Fußgänger" machen können, sollen sich bitte wie auch möglicherweise die gestürzte Person selbst mit der Polizei in Bad Dürkheim Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell