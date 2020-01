Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Raub in Supermarkt

Freinsheim (ots)

Am Samstag, den 04.01.2019, gegen 20:45 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt in einem Supermarkt in der Weisenheimer Straße. Ein bislang unbekannter Mann bezahlte an der Kasse zwei Süßwarenprodukte. Als die Kasse geöffnet war, stieß der Mann den 20-jährigen Kassierer zur Seite, entnahm aus der Kasse einen niederen dreistelligen Geldbetrag und verließ den Markt in unbekannte Richtung. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, heller Hauttyp, mit dunkler Kleidung und schwarzer Wollmütze, gehandelt haben. Der Kassierer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter bzw. Fluchtweg geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen.

