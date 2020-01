Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: keine Drogen bekommen, bewusstlos geschlagen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.01.2020, gegen 20:30, kam es im Bereich Branchweilerhofstraße/Schlachthofstraße in Neustadt zu einer Körperverletzung, nachdem eine leicht alkoholisierte, männliche Person eine Gruppe junger Männer angesprochen hatte, ob diese ihr Drogen verkaufen könnten. Dass die jungen Männer mit derartigen Geschäften nichts zu tun hatten, verärgerte den potentiellen Käufer offensichtlich so sehr, dass er diese beleidigte und einen Mann aus der Gruppe derart gegen die Schläfe schlug, dass dieser ohnmächtig wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen gegen den bereits polizeibekannten Täter auf und erteilte diesem einen Platzverweis, dem er nachkam.

