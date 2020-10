Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Motoröl auf Discounterparkplatz abgelassen (mit Foto!)

Melle (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es auf dem Parkplatz des LIDL-Verbrauchermarktes in Bruchmühlen zu einer unerlaubten Abfallentsorgung. Ein unbekannter Täter ließ aus einem unbekannten Kraftfahrzeug auf dem Parkplatz Motoröl ab. Durch die Fugen des gepflasterten Parkplatzes drang das Öl ins Erdreich ein und verschmutze dieses. Ein Eintrag in die Regenwasserkanalisation erfolgte glücklicherweise nicht. Wer Hinweise zu dem Umweltdelikt geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

