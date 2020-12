Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Gefährliche Fahrweise

ReutlingenReutlingen (ots)

Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten ist es am Dienstagnachmittag in der Sondelfinger Straße gekommen. Eine 20-Jährige war mit ihrem Fiat gegen 16.45 Uhr in Richtung Sondelfinger Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung zur Wiesstraße übersah sie einen Citroen, dessen 33-jährige Fahrerin vor ihr wegen einer roten Ampel anhalten musste. Trotz einer Vollbremsung krachte sie mit ihrem Wagen ins Heck des Citroen. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, erlitt die 33-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf zirka 8.000 Euro. (ht)

Grafenberg (RT): In Kindergarten eingebrochen

In den Kindergarten in der Straße Rinzbühl ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und 5.40 Uhr gelangte der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise in die Räumlichkeiten, die er anschließend nach Stehlenswertem durchsuchte. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte er dabei auf die Kaffeekasse gestoßen sein, aus der er einen kleineren Bargeldbetrag mitgehen ließ, bevor er unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Großbettlingen (ES): Bargeld gestohlen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Schule in der Scheidwasenstraße eingebrochen ist. Zwischen 18.30 Uhr und sieben Uhr hebelte der Einbrecher die Eingangstür auf und durchsuchte nachfolgend die Büroräume. Mit einem kleineren Bargeldbetrag aus einer Kaffeekasse suchte er anschließend das Weite. Der Polizeiposten Rossdorf hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Altbach (ES): Baucontainer aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Vermutlich mehrere Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Baucontainer auf dem Gelände einer Baustelle in der Esslinger Straße eingebrochen. In der Zeit von 17 Uhr bis 7.20 Uhr brachen die Unbekannten den Container auf und ließen daraus zahlreiche Baumaschinen wie Akkuschrauber, Flex, Bohrmaschinen und Teile von Badausstattungen mitgehen. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Da zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein dürfte, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07153 / 3070 zu melden. (ht)

Köngen (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Zeppelinstraße ist im Laufe des Dienstags von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 13 Uhr und 18.15 Uhr gelangte der Täter über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür ins Gebäude und durchsuchte dort Schränke und Vitrinen. Ob der Unbekannte auch etwas entwendete, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Wendlingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Balingen (ZAK): Zwei Leichtverletzte bei Vorfahrtsverletzung

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zwischen Ostdorf und Engstlatt leicht verletzt worden. Ein 16-Jähriger war um 7.20 Uhr mit einer Piaggio APE von der Mühlhalde herkommend auf die K 7125 eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 60 Jahre alten Nissan-Lenker. Durch die Kollision zogen sich der Unfallverursacher und sein 13-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. Da Kraftstoff ausgetreten war, rückte die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle aus. (ms)

Jungingen/Hechingen (ZAK): Gefährliche Fahrweise (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Hechingen sucht unter der Telefonnummer 07471/9880-0 nach Verkehrsteilnehmern, die in der Nacht zum Mittwoch durch die Fahrweise eines Pkw-Lenkers auf der B 32 gefährdet worden sind. Gegen 23.30 Uhr war ein 32-Jähriger mit einem weißen VW T6 auf der B 32 von Burladingen in Richtung Hechingen unterwegs. Am Ortsende von Jungingen soll er das Fahrzeug eines vorausfahrenden Zeugen, auf den er zuvor offenbar dicht aufgefahren war, überholt haben und anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schlatt weitergefahren sein. Am dortigen Ortseingang soll der 32-Jährige erneut dicht auf einen vorausfahrenden Sprinter aufgefahren sein. Im Kurvenbereich vor einer Kuppe setzte er schließlich zum Überholen an, wobei sowohl der Sprinterfahrer als auch der Lenker eines entgegenkommenden, schwarzen Kleinwagens nach derzeitigem Kenntnisstand stark bremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte kontrollierten den VW-Lenker schließlich in der Straße Stettener Halde in Hechingen. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung des 32-Jährigen, weshalb er anschließend sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben musste. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, insbesondere die Lenker des Sprinters und des schwarzen Kleinwagens, werden gebeten, sich zu melden. (rn)

