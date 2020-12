Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rotlicht missachtet

ReutlingenReutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend an der Kreuzung Herrenberger Straße/Handwerkerpark ereignet hat. Nach Zeugenangaben fuhr eine 44-Jährige gegen 19.00 Uhr mit ihrem Renault Twingo trotz Rotlichts aus der Straße Handwerkerpark in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zur Kollision mit einem stadteinwärts auf der Herrenberger Straße fahrenden Ford Fiesta einer 30-Jährigen, welche ihrerseits bei Grün die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrerinnen leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zu Absperr- und Reinigungsarbeiten war die Feuerwehr Tübingen mit 2 Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort.

