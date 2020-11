Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Erst Verkehrsunfallflucht, dann Trunkenheit im Straßenverkehr

RatzeburgRatzeburg (ots)

05. November 2020 | Kreis Stormarn - 03.11.2020 - Bargteheide

Am 03.11.2020, gegen 13:30 Uhr musste die Bargteheider Polizei in einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Kruthorst ermitteln. Zeugen hatten beobachtet wie der Minicooper einer 63-jährigen Bargteheiderin gegen einen geparkten Pkw gefahren war und sich im Anschluss vom Unfallort entfernt hatte. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten den Minicooper an der Halteranschrift fest und sicherten passende Unfallspuren. Die Halterin und vermeintliche Fahrerin selbst, konnte nicht angetroffen werden. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von geschätzten 2500 Euro.

Einige Stunden später, gegen 16:15 Uhr, erreichte die Bargteheider Polizei eine weitere Nachricht, dass die Unfallfahrerin deutlich alkoholisiert sein sollte und demnächst mit ihrem Fahrzeug ein paar Besorgungen erledigen wolle. Bereits auf der direkten Anfahrt zur Wohnanschrift kam die 63-jährige der Bargteheiderin mit ihrem Minicooper der Polizei entgegen.

Bei einer anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkohol fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,97 Promille.

Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Weiterfahrt für sämtliche Kraftfahrzeuge wurde untersagt. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde die Bargteheiderin entlassen.

