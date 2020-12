POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Brand auf Gartengrundstück, Unfallflucht mit hohem Schaden

Polizeipräsidium Reutlingen

Bad Urach (RT): Kontrolle über Pkw verloren

Auf eine medizinische Ursache dürfte der Verkehrsunfall zurückzuführen sein, der sich am Dienstagvormittag auf der Immanuel-Kant-Straße ereignet hat. Gegen neun Uhr war dort eine 75-Jährige mit einem Fiat Punto in Richtung Stadtmitte unterwegs und verlor dabei die Kontrolle über den Kleinwagen. Dieser stieß in der Folge mit einem geparkten Renault zusammen. Beim Aufprall zog sich die Seniorin Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Blechschaden beträgt insgesamt schätzungsweise 6.500 Euro. Von einem Abschleppunternehmen wurde der nicht mehr fahrtaugliche Punto abgeschleppt. (mr)

Beuren (ES): Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Dienstagvormittag zwischen Beuren und Owen gekommen. Ein 39-jähriger Audi-Lenker bog kurz nach 10.30 Uhr von der K 1262 nach links auf die L 1210 in Richtung Beuren ab und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 65-Jährigen. Die Frau war auf der Landesstraße von Beuren herkommend nach Owen unterwegs. Beide Personen zogen sich Verletzungen zu, die im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die nicht mehr fahrtauglichen Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf zirka 17.000 Euro beläuft, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Brand auf Gartengrundstück

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes am Dienstagmorgen auf einem Wiesengrundstück im Gewann Eulengreuth. Gegen 6.40 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem auf einer dortigen Grünfläche ein etwa fünf Meter langer Holzstapel brannte. Die Flammen hatten bereits auf eine direkt danebenstehende, kleine Gartenhütte sowie einen abgestellten Anhänger übergegriffen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnte nicht mehr verhindern, dass der Holzstapel und die Gartenhütte nahezu komplett abbrannten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Haigerloch-Stetten (ZAK): Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht (Zeugenaufruf)

Auf mindestens 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 48-jährige Audi-Lenkerin am Montagmorgen in der Salinenstraße verursacht hat. Ersten Ermittlungen zufolge war die Frau gegen 9.30 Uhr in ihrem schwarzen Q7 auf der Ortsdurchgangsstraße von Stetten unterwegs, als sie mit ihrem Wagen ein auf Höhe eines Geldinstituts am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug streifte. Dabei wurde die gesamte Beifahrerseite des Audi stark beschädigt. Bei dem Geschädigten müsste es sich um ein größeres Fahrzeug, möglicherweise um einen Lkw oder einen Auflieger handeln. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den bislang unbekannten Geschädigten sowie mögliche Zeugen, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (rn)

