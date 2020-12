Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, zum Teil mit Zeugenaufruf

Rotlicht missachtet

Die Missachtung einer Rot zeigenden Ampel hat am Montagvormittag in Orschel-Hagen zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 73 Jahre alte Frau war gegen 10.20 Uhr mit ihrem Peugeot 207 auf der Rommelsbacher Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Tannenberger Straße fuhr sie trotz Rotlichts in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte der Peugeot mit dem Lkw eines 56-Jährigen, der seinerseits bei Grün in die Rommelsbacher Straße in Richtung Stadtmitte einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Wagen der Unfallverursacherin um die eigene Achse, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die Ampelanlage. Diese wurde dadurch aus der Verankerung gerissen und fiel für rund 1,5 Stunden aus. Der Schaden wurde in der Folge durch die Stadt Reutlingen behoben. Die Seniorin wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr total beschädigter Wagen musste abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen beläuft sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 9.000 Euro. Die Reparaturkosten an der Ampelanlage können noch nicht beziffert werden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gegen Betonpfeiler geprallt

Rund 15.000 Euro Blechschaden sind am Montagnachmittag an einem Land Rover entstanden, als das Fahrzeug in Echterdingen mit einem Betonpfeiler kollidiert ist. Kurz nach 17 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit dem Wagen ein Parkhaus in der Ulmer Straße und rutschte in einer Lenkbewegung offenbar vom Lenkrad ab. Durch den anschließenden Zusammenstoß mit dem Betonpfeiler löste am Pkw das Airbag-System aus. Der Fahrer wurde vorsorglich zu einer ambulanten Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Da der Land Rover zunächst geraucht hatte, war auch die Feuerwehr ausgerückt. Zu einem Brand war es jedoch nicht gekommen. (mr)

Wendlingen (ES): Über Verkehrsinsel gerast (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen den Fahrer eines schwarzen Audi A6, der am frühen Dienstagmorgen am Kreisverkehr Kirchheimer Straße / Ulmer Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat und danach geflüchtet ist. Der noch Unbekannte war gegen 1.15 Uhr mit seinem Audi auf der Ulmer Straße aus Richtung Kirchheim kommend unterwegs. Den polizeilichen Feststellungen zufolge war er dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, wodurch er vermutlich den Kreisverkehr übersah, über die Grünfläche raste und anschließend über die weiterführende Ulmer Straße flüchtete. Dabei riss die Ölwanne des Wagens auf, sodass sich eine Ölspur mehrere hundert Meter weit entlang der Ulmer Straße zog. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der unfallbeschädigte Wagen auf einem Firmengelände in Bodelshofen festgestellt werden. Der Fahrer hatte sich zu Fuß aus dem Staub gemacht. Die Ermittlungen zu diesem dauern noch an. Zur Beseitigung der Ölspur und zum Abtragen von durch Öl kontaminiertem Erdreich auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und sieben Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Sachschaden an dem Audi wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der an der Verkehrsinsel entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Nürtingen bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (cw)

Tübingen (TÜ): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagvormittag in der Nordstadt ein Radfahrer verletzt worden ist. Der 78-Jährige befuhr kurz nach 10.30 Uhr mit seinem Pedelec die Schnarrenbergstraße bergauf. Beim Linksabbiegen zur BG Klinik kam es zur Berührung mit dem Kia eines 34 Jahre alten Mannes, der in dieselbe Richtung unterwegs war und ebenfalls zur Klinik abbiegen wollte. Im Anschluss stürzte der Senior zu Boden und zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.500 Euro geschätzt. (ms)

Haigerloch (ZAK): Gefährlich überholt und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend auf der B463 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Hechingen Zeugen und einen Lkw-Fahrer, der durch die Fahrweise des Unfallverursachers gefährdet worden ist. Gegen 18.35 Uhr befuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher die Bundesstraße aus Richtung Balingen kommend in Fahrtrichtung Empfingen. Kurz nach der Abzweigung nach Bittelbronn überholte er trotz Gegenverkehrs einen vorausfahrenden Lkw. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der entgegenkommende, 29-jährige Fahrer eines Audi A6 mussten jeweils nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Überholenden zu verhindern. Während der Lkw offenbar unbeschädigt blieb und dessen Fahrer nach kurzem Anhalten weiterfuhr, streifte der Audi einen Leitpfosten. Hierbei entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Der Lkw-Fahrer und Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug des Unfallverursachers machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 zu melden. (sm)

