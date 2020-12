POL-RT: Einbruch, Unfälle, Körperverletzung

Polizeipräsidium Reutlingen

Einbruch (Zeugenaufruf)

Ein Restaurant in der Rathausstraße ist zwischen Freitag 16.30 Uhr und Samstag 9.30 Uhr von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter gelangte in die Gaststätte, indem er eine Fensterscheibe einschlug und im Inneren gewaltsam weitere Türen öffnete und die Räume durchsuchte. Hierbei machte er sich auch an einem Zigarettenautomaten zu schaffen und richtete einen nicht unerheblichen Sachschaden an. Eine Übersicht von etwaigem Diebesgut liegt noch nicht vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07121/942-3333 Zeugen.

Neckartenzlingen (ES): Unfall unter Alkoholeinwirkung

Mit etwa 2 Promille Alkohol ist am frühen Sonntagmorgen ein Smartfahrer im Kreisverkehr in Neckartenzlingen von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 2.35 Uhr war der 40-Jährige von der Ortsmitte kommend im Kreisverkehr der Tübinger Straße/Karlstraße unterwegs. Infolge unangepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung driftete der Smart nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Gebüsch zum Endstand. Beim alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt, der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt.

Deizisau (ES): Aufprall in Mittelleitplanke mit Folgeunfall

Am Samstagabend ist es gegen 20.45 Uhr nach einem Ausweichmanöver auf der B 10 zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Ein 30-jähriger Mann befand sich mit seinem BMW M 3 auf der Fahrt in Richtung Göppingen, als ihm nach eigenen Angaben kurz vor der Anschlussstelle Deizisau ein Tier in der Größe eines Fuchses vors Auto lief. Er versuchte einen Zusammenprall zu vermeiden, indem er stark abbremste und nach links lenkte. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Mittelleitplanke. Von dort wurde der BMW zurückgeschleudert und kam auf dem rechten Fahrstreifen quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der 30-Jährige blieb unverletzt, an seinem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen der B 10 komplett gesperrt. Kurz danach, gegen 21.00 Uhr, war eine 20-jährige Volvo-Fahrerin ebenfalls in gleicher Richtung unterwegs. Noch vor der Unfallstelle ließ sie die anfahrenden Hilfskräfte passieren, indem sie auf dem rechten Fahrstreifen vorschriftsmäßig ihre Fahrt verzögerte. Der nachfolgende 23-jährige Fahrer eines Seat bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Volvo der jungen Frau auf. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Der Seat musste abgeschleppt werden.

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung mit Eisenstange

Am Samstag gegen 13.40 Uhr ist es in der Innenstadt im Bereich der Karlstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 35 und 36 Jahren gekommen. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten warf der 36-Jährige eine Eisenstange in Richtung des jüngeren Mannes. Dieser konnte unverletzt ausweichen und brachte daraufhin den 36-Jährigen zu Boden und nahm ihn in den Schwitzkasten. Erst als mehrere Zeugen auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und schlichtend eingriffen, ließen die Kontrahenten voneinander ab. Der 36-jährige erlitt durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Hechingen (ZAK): Auf winterglatter Fahrbahn mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen

Ein 50-jähriger Fahrzeugführer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der Landesstraße 410 bei Hechingen-Stein leicht verletzt worden. Gegen 7.20 Uhr fuhr eine 24 Jahre alte Fahrerin eines Audi A7 auf der winterglatten L 410 in Richtung Rangendingen. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve geriet sie mit ihrem Fahrzeug bei der für die Witterungsverhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit nach links auf die Gegenspur. Dem entgegenkommenden Fahrer eines Opel Astra gelang es nicht mehr, dem Audi auszuweichen, wonach es zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei zog sich der 50-jährige Opel-Lenker leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, am Opel wurde der Schaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Geislingen (ZAK): Alkoholisiert in Leitplanke gekracht und geflüchtet

Eine Leitplanke ist bei einer Verkehrsunfallflucht durch eine alkoholisierte Frau am Samstagabend an der Landesstraße 415 bei Geislingen beschädigt worden. Gegen 21.00 Uhr befuhr eine 29-jährige Citroenlenkerin die L 415 von Geislingen kommend in Richtung Rosenfeld. Hierbei kam sie auf der Höhe eines Parkplatzes von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Leitplanke auf einer Länge von etwa 100 Metern. Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Nach einem Hinweis wurde das unfallbeschädigte Fahrzeug unweit der Unfallstelle im Altheimer Tal geparkt, verschlossen und verlassen festgestellt. Ermittlungen bei der Fahrzeughalterin ergaben, dass diese den Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht hatte. Bei der Fahrzeuglenkerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

