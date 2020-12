Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Pizzeria und Jugendraum

In Pizzeria eingebrochen

Ein lediglich gekipptes Fenster hat sich ein Unbekannter zu Nutze gemacht, der in der Nacht auf Freitag in eine Gaststätte in der Steinacher Straße eingestiegen ist. Zwischen 23 Uhr und 9.30 Uhr verschaffte sich der Täter auf diese Weise Zutritt in den Gastraum. Auf der Suche nach Stehlenswertem stieß der Einbrecher auf Bargeld, mit dem er sich aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (ht)

Grosselfingen (ZAK): Einbruch in Jugendraum

In einen Container der als Jugendtreff dient ist ein Unbekannter von Donnerstag auf Freitag in der Schulstraße eingestiegen. Demnach warf der Einbrecher zwischen 16 Uhr und 9 Uhr ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt in das Innere. Der Täter durchwühlte nachfolgend mehrere Schränke und verließ die Räumlichkeiten vermutlich ohne Beute. Der entstandene Schaden dürfte sich ersten Schätzungen nach auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen übernommen. (ht)

