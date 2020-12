POL-RT: Verkehrsunfälle, teilweise mit Verletzten; Papiertonne in Brand gesteckt; Motorbrand; Einbruch; Unter Drogeneinfluss an Streifenwagen vorbeigerast

Polizeipräsidium Reutlingen

Pfullingen (RT): Unter Drogeneinfluss von Fahrbahn abgekommen

Nichtangepasste Geschwindigkeit und der Einfluss berauschender Mittel dürften die Ursachen für einen Verkehrsunfall sein, der sich am späten Donnerstagabend auf der L 382 ereignet hat. Ein 18-Jähriger war gegen 21.40 Uhr mit seinem Mini Cooper auf der Landesstraße von Sonnenbühl in Richtung Pfullingen unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand, ehe sein Wagen auf dem Dach zum Liegen kam. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzten 18-Jährigen eine mögliche Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein vorläufiger Test bestätigte diesen Verdacht. Er musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Der Mini wurde nach dem Unfall abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. (rn)

Nürtingen (ES): Papiertonne in Brand gesteckt

Am Donnerstagabend ist in der Sigmaringer Straße eine Papiertonne offenbar in Brand gesteckt worden. Gegen 19.20 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aus, nachdem das Feuer von einem Zeugen über Notruf gemeldet worden war. Obwohl die Flammen rasch gelöscht werden konnten, wurden auch zwei angrenzende Glascontainer durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die sofort eingeleitete Fahndung nach zwei zirka 16 Jahre alten und rund 170 cm großen, männlichen Jugendlichen, die nach derzeitigem Kenntnisstand unmittelbar nach Brandausbruch in Richtung Bismarckstraße flüchteten, verlief bislang erfolglos. Eine der Personen trug eine Mütze, sein Begleiter war mit einem Kapuzenpullover bekleidet. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Beifahrer bei Auffahrunfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Beifahrer bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 10 erlitten. Eine 31-Jährige war um 14.45 Uhr mit ihrem Mercedes Benz auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe eines Einkaufszentrums wurde die Frau durch ihr Baby kurz abgelenkt und fuhr auf den Audi A3 einer 59 Jahre alten Frau auf. Deren 53-jähriger Beifahrer verletzte sich hierbei und musste im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden dürfte sich auf etwa 11.000 belaufen. (ms)

Kirchheim (ES): Motorbrand aufgrund technischen Defekts

Aufgrund eines technischen Defekts ist es am Donnerstagnachmittag zum Motorbrand an einem Pkw gekommen. Eine 25-Jährige war kurz vor 15.30 Uhr mit ihrem Renault Twingo in der Plochinger Straße unterwegs. Als ihr Fahrzeug zu ruckeln begann, bog sie in den Burgtobelweg ein und hielt an. Anschließend drang starker Rauch aus dem Motor und zwei Helfer versuchten, mit Feuerlöschern die Flammen zu ersticken. Erst der sofort verständigten Feuerwehr, die mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt war, gelang es, den Brand zu löschen. Das Auto wurde im Anschluss abgeschleppt. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. (ms)

Nehren (TÜ): Einbrecher unterwegs

Bislang unbekannte Täter haben sich im Laufe des Donnerstagabends Zutritt in ein Wohnhaus im Rosenweg verschafft. Die Unbekannten kletterten auf einen Balkon des Obergeschosses, wo sie nachfolgend über eine gewaltsam geöffnete Balkontür ins Innere gelangten. Nach derzeitigen Ermittlungen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und erbeuteten sowohl Bargeld als auch elektronische Geräte. Der Polizeiposten Mössingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. (ht)

Balingen (ZAK): Unter Drogeneinfluss an Streifenwagen vorbeigerast

Ein offenbar unter Drogeneinfluss stehender Pkw-Lenker hat am Donnerstagabend einen Streifenwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Die Polizeibeamten befuhren um 18.15 Uhr die B 27 von Bisingen herkommend in Richtung Balingen. Nach der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100 km/h wurden sie von einem VW-Lenker auf der autobahnähnlich ausgebauten Straße überholt. Dieser fuhr im Anschluss mit überhöhter Geschwindigkeit sehr dicht auf einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw auf. Als dessen Fahrer auf die rechte Fahrspur gewechselt war, beschleunigte der VW-Lenker auf bis zu 160 km/h. Im Anschluss fuhr er über die Aufschleifung zur B 463 und raste mit annähernd 140 km/h in Richtung Albstadt weiter. Der 27-jährige VW-Lenker konnte zwischen Balingen und Weilstetten auf einem Parkplatz gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Test verlief positiv. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

