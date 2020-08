Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zweiradfahrer wurde von einer Styropor-Platte getroffen

Bergisch Gladbach (ots)

Eine Styropor-Platte löste sich von der Ladefläche eines Lkws und kam einem Motorradfahrer entgegen.

Der 40-jährige Motorradfahrer befuhr gestern Mittag (24.08. gegen 12:45 Uhr) die Straße An der Gohrsmühle durch den Tunnel in Richtung Stadtmitte/Kreisverkehr. Vor ihm war ein Lkw unterwegs. Plötzlich flog von der Ladefläche des Lkws eine Styropor-Platte und traf den Zweiradfahrer an der Schulter. Der Gladbacher konnte sich auf seiner Maschine halten. Beide fuhren bis zum "Turbokreisel".

Die Ladung des Lkw-Fahrers aus Neunkirchen war mit Spanngurten gesichert. Durch den Druck war eine Platte gebrochen und flog ungesichert in den Straßenraum.

Es entstand geringer Sachschaden. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. (gb)

