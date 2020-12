POL-RT: Serie von Diebstählen aus Pkw (Zeugenaufruf); Weitere Verkehrsunfälle mit Verletzten

Polizeipräsidium Reutlingen

Neuhausen a. d. Fildern (ES): Serie von Diebstählen aus Pkw - bisher 28 Fälle bekannt (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.11.2020/10.47 Uhr

Zu der Serie von Diebstählen aus Pkw in Neuhausen, die sich - wie bereits berichtet - am Wochenende vom 27. bis 29. November 2020 in Neuhausen ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Insgesamt gingen nach und nach 28 Anzeigen ein. In der Mehrzahl der Fälle waren Fahrzeuge auf der Suche nach Stehlenswertem erfolglos durchsucht worden. In elf Fällen wurden Gegenstände oder Wertsachen gestohlen, die in den Fahrzeugen abgelegt waren. Das Diebesgut reicht von Münzgeld über eine komplette Geldbörse mit EC-Karte, persönliche Papiere, Sonnenbrille bis zu einer elektrischen Shisha und einem Navigationsgerät. An keinem der Pkw wurden Aufbruchspuren festgestellt, etliche waren nicht abgeschlossen. Die Ermittler des Polizeipostens Neuhausen gehen davon aus, dass es sich um einen oder mehrere Verdächtige handelt, die es besonders auf unverschlossene Fahrzeuge und leichte Beute abgesehen haben. Entsprechende Täterhinweise werden derzeit überprüft.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit den Diebstählen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07158/9516-0 zu melden.

Zusätzlich rät die Polizei:

- Lassen Sie keine Wertsachen oder sonst für einen Dieb attraktive Gegenstände in Ihrem Wagen zurück.

- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab und überprüfen Sie, ob es tatsächlich verriegelt ist - auch wenn Sie es nur kurz verlassen. (ak)

Plochingen (ES): Mit Ampelmast kollidiert

Schwere Verletzungen hat am Donnerstagvormittag ein 84-jähriger Autofahrer erlitten, als er mit seiner Mercedes A-Klasse mit einem Ampelmast kollidiert ist. Der Senior befuhr gegen 11.10 Uhr die Esslinger Straße von Altbach herkommend. An der Kreuzung zur Karlstraße stieß der Wagen aus noch unbekannter Ursache frontal mit dem Ampelmast zwischen der Geradeaus- und der Rechtsabbiegerspur zusammen. Durch den Aufprall wurde der Pkw um die eigene Achse gedreht und kam auf der Fahrbahn mit der Front in Richtung Hafenbrücke zum Stehen. Vom Rettungsdienst wurde der Fahrer im Anschluss in eine Klinik eingeliefert. An seinem Fahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro entstanden sein. Es wurde abgeschleppt. Die Beschädigungen am Ampelmast, der abmontiert werden musste, können noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme mussten die Fahrspuren teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten sowie der beschädigten Ampelanlage waren auch Feuerwehr und Straßenmeisterei vor Ort. (mr)

Hechingen (ZAK): Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagmorgen in der Tübinger Straße ereignet hat. Eine 55-Jährige fuhr gegen 7.15 Uhr mit ihrem Peugeot aus Richtung der Abfahrt der B27 kommend und wollte an der Kreuzung "Hinterer Rieb" in die Tübinger Straße einbiegen. An der Stoppstelle missachtete sie die Vorfahrt einer 41-Jährigen, die mit ihrem Mini die Tübinger Straße stadtauswärts in Fahrtrichtung Mössingen befuhr. Durch die Kollision geriet der Mini ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Beide Fahrzeuglenkerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen wirtschaftlicher Totalschaden von je 10.000 Euro entstanden war, mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An der Leitplanke und einem Verteilerkasten entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn und Begutachtung der beschädigten Leitplanke kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. (sm)

