Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 82-jähriger Mann nach Brand Verletzungen erlegen (Rangendingen)

Reutlingen (ots)

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 30.11.2020/16.58 Uhr

Rangendingen (ZAK): Der 82-jährige Mann, der bei einem Brand in der Küche seiner Wohnung am Montag lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist am Mittwoch verstorben.

Wie bereits berichtet, war am Montagmittag in der Küche des Mannes im Bereich des Kühlschranks Feuer ausgebrochen. Eine ebenfalls in dem Gebäude wohnende Angehörige hatte den Brand entdeckt und den bewusstlosen Senior ins Freie gebracht. Nach Reanimation durch den Rettungsdienst war der 82-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, wo er am Mittwochnachmittag seinen Verletzungen erlag.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, in die auch ein Sachverständiger des Landeskriminalamts eingeschaltet ist, verdichteten sich Hinweise darauf, dass der Brand infolge eines technischen Defekts am Kühlschrank ausgebrochen war. Hinweise auf eine Straftat ergaben die Ermittlungen nicht. (ak)

