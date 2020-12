POL-RT: Mit Messer hantiert; Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle, teilweise mit Zeugenaufruf; Einbrüche

Polizeipräsidium Reutlingen

Mit Messer hantiert

Für Aufregung und den Einsatz mehrerer Streifenwagenbesatzungen hat ein 32-Jähriger am Dienstagnachmittag gesorgt. Kurz vor 16 Uhr meldete eine Zeugin einen Mann, der mit einem Messer in der Hand durch die Karlstraße laufen würde. Nur wenige Minuten später konnten der augenscheinlich psychisch Auffällige unweit des Polizeireviers vorläufig festgenommen und das Messer sichergestellt werden. Wie sich in der Folge herausstellte, war es zwischen diesem und einem weiteren Mann zuvor offenbar zu einem Streit gekommen. In dessen Verlauf soll der 32-Jährige versucht haben, seinen Kontrahenten mit dem Messer zu verletzen. Der Mann wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwartet eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Reutlingen (RT): Nach Fußtritten verletzt

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Dienstagabend am Willy-Brandt-Platz ereignet hat. Kurz nach 21 Uhr war es dort zu einem Streit zwischen einem 43-Jährigen und einem unbekannten Mann gekommen. Der Unbekannte soll dabei unter anderem mit einer Flasche nach dem 43-Jährigen geworfen und diesen getreten haben. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach dem zwischenzeitlich in Richtung Fußgängerzone geflüchteten Tatverdächtigen verlief erfolglos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Münsingen (RT): Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag entstanden. Gegen 15 Uhr war ein 72-Jähriger mit einem Porsche auf der B 465 von Seeburg herkommend in Richtung Münsingen unterwegs und kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw beschädigte dabei auch die Leitplanken sowie ein Verkehrszeichen und war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. (mr)

Pfullingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Weil er wohl unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hat, musste ein 59-Jähriger am Dienstagabend seinen Führerschein abgeben. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem Skoda Praktik auf der B 312 von Unterhausen in Richtung Pfullingen unterwegs. Auf der Strecke kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter durch den abschüssigen Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß in Richtung Pfullingen. Polizeibeamte entdeckten den offenbar alkoholisierten und leicht verletzten 59-Jährigen im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung wenig später in der Klosterstraße. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Sein Skoda musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 9.500 Euro beziffert. (rn)

Nürtingen (ES): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr, auf der Kreuzung Neckarstraße / Stadtbrücke gekommen. Ein 31-Jähriger war mit seinem Opel auf der Stadtbrücke unterwegs und bog nach links in die Neckarstraße ab. Ein BMW, dessen 28-Jähriger Fahrer auf der Neckarstraße in Richtung Wendlingen fuhr, überquerte zum selben Zeitpunkt die Kreuzung. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und kamen schließlich im Kreuzungsbereich in Endlage. Durch die Kollision erlitt der 28-Jährige schwere Verletzungen. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den BMW-Fahrer in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Beide Lenker gaben an bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Die Verkehrspolizeidirektion Esslingen bittet deshalb Zeugen sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf zirka 25.000 Euro. (ht)

Bempflingen (ES): Vorfahrt missachtet

Unachtsamkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Dienstagabend an der Einmündung Nürtinger Straße / Lindenstraße ereignet hat. Ein 35-Jähriger wollte gegen 17.20 Uhr mit seinem Audi von der Nürtinger Straße nach rechts in die Lindenstraße abbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Metzinger Straße heranfahrenden 44-Jährigen, der mit seinem Nissan in Verlängerung auf die Lindenstraße fahren wollte. Der Audi-Lenker missachtete nachfolgend die Vorfahrt und krachte mit dem Nissan zusammen. Der 44-jährige Mann erlitt leichte Verletzungen, während der 35-Jährige unverletzt blieb. Es entstand ein hoher Sachschaden von etwa 20.000 Euro. (ht)

Denkendorf (ES): Einbruch in Wohnung

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Boßlerstraße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Mittwoch, 25.11.2020, und Dienstag, 1.12.2020, hebelte ein Unbekannter die Balkontür auf und durchwühlte anschließend mehrere Schränke. Ob dabei etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): In Wohnung eingebrochen

Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe ist ein Unbekannter zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr, in eine Wohnung in der Hechinger Straße gelangt. Im Inneren durchwühlte der Täter sämtliches Inventar und ließ nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld sowie zwei Taschenuhren mitgehen. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Haigerloch (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt worden ist eine 19-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf einem Verbindungsweg zwischen der K 6927 und der K 7166. Die junge Frau war gegen 5.15 Uhr mit ihrem Smart aus Richtung Bierlingen herkommend in Richtung Trillfingen auf einer Straße im Waldstück, nahe des Kremersee, unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen verlor die Smartfahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und krachte in der Folge links gegen eine Tanne. Bei dem Aufprall wurde die 19-Jährige leicht verletzt und von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (ht)

