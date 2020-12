Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle mit Verletzten

ReutlingenReutlingen (ots)

Albstadt (ZAK): Im Kurvenbereich von Fahrbahn abgekommen

In einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und dabei leicht verletzt worden ist eine 24-jährige Renault-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Lautlingen. Die Frau befuhr kurz nach 9.30 Uhr die Eisbachstraße von Meßstetten kommend in Richtung Ortsmitte, als sie in einer Kurve auf Höhe der Von-Stauffenberg-Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen eine Straßenlaterne und eine Hauswand prallte. Die 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Die Hauswand blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unbeschädigt. (rn)

Albstadt (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der Kientenstraße ereignet hat. Gegen 10.45 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Renault die Kientenstraße von der Lerchenstraße herkommend. Im Kurvenbereich geriet er dabei auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden BMW einer 41-Jährigen. Der 64-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn eine Klinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

