Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte sägen Katalysator von Opel auf Emst ab

Hagen (ots)

Am Sonntagmorgen erwartete einen Hagener eine böse Überraschung, als er seinen Opel starten wollte. Der 21-Jährige wunderte sich über die lauten Geräusche, die der PKW beim Anlassen machte. Als er ausstieg, musste er feststellen, dass die Auspuffanlage auf dem Beton lag. Offenbar war der Katalysator am Auspuffrohr abgesägt worden. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Täter zwischen Samstag, 17:30 Uhr, und Sonntag, 11:50 Uhr, zu. In diesem Zeitraum hatte der 21-Jährige seien Opel auf einem Parkplatz an der Lohestraße abgestellt. Das Absägen hat aller Wahrscheinlichkeit nach Lärm verursacht. Zeugenhinweise zu verdächtigen Feststellungen oder Personen nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell