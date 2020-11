Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - zwei Fahrzeuge beteiligt - Polizei sucht Zeugen

Walldorf / Rhein-Neckar-KreisWalldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Kreisverkehr in der Ring-/Bahnhofstraße kam es am Freitagmorgen gegen 10.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Die Fahrerin eines silbernen VW-Sharans fuhr von der Bgm.-Willinger-Straße in den Kreisverkehr ein und wollte diesen an der Bahnhofstraße wieder verlassen. Plötzlich soll von der Ringstraße kommend ein silberner Mercedes in den Kreisverkehr eingefahren sein und die Vorfahrt des Sharans missachtet haben. Es kam zu einem Zusammenstoß. Während die 40-jährige Fahrerin des VW ausgestiegen sei, um den Schaden an ihrem Fahrzeug zu begutachten, soll der 83-jährige Fahrer des Mercedes seine Fahrt fortgesetzt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf ca. 5000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

