Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schuppenbrand in Esslingen, Einbruch in Kirchheimer Schule

ReutlingenReutlingen (ots)

Esslingen (ES): Brand in der Pliensauvorstadt

Am Mittwochmorgen ist in der Stuttgarter Straße ein als Abstellraum genutzter Schuppen in Brand geraten. Zeitgleich mit einem eingehenden Notruf bemerkte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Esslingen gegen 8.30 Uhr im Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße / Brückenstraße dichten Rauch hinter einem Wohngebäude aufsteigen. Bei der anschließenden Überprüfung stand der Schuppen bereits in Flammen. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus jedoch verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Im Zuge der Löschmaßnahmen musste die Stuttgarter Straße bis zirka 9.45 Uhr voll gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 20.000 Euro. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge könnte der Brand durch eine unbeaufsichtigt brennende Kerze ausgelöst worden sein. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Schule von Einbrecher heimgesucht

Das Gymnasium in der Jesinger Halde ist in der Nacht zum Mittwoch von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 19.20 Uhr und 6.20 Uhr öffnete der Täter gewaltsam eine Gebäudetür und machte sich im Inneren ebenso an weiteren Türen zu schaffen. Dabei richtete er einen nicht unerheblichen Schaden an. Ersten Schätzungen zufolge dürfte dieser mit mehreren tausend Euro zu Buche schlagen. Eine Übersicht von etwaigem Diebesgut liegt noch nicht vor. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

