Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Kreis Viersen: Geschwindigkeitskontrollen vom 12.10.-18.10.2020

Kreis Viersen (ots)

Auch in der kommenden Woche kontrolliert die Polizei Viersen wieder, ob sich alle an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten halten. Im Wochenüberblick ist stets nur eine von mehreren Kontrollstellen pro Tag genannt. Auch die Uhrzeit bleibt geheim. Wer sicher sein möchte, nicht zahlen zu müssen, der hält sich am besten immer und überall an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. So schon er nicht nur sein Portemonnaie, sondern hilft auch mit, das Unfallrisiko auf den Straßen des Kreises zu senken.

Montag, 12. Oktober:

Nettetal-Breyell, L 29, Dülkener Straße,

Dienstag, 13. Oktober:

Viersen-Süchteln, L 475, Tönisvorster Straße

Mittwoch, 14. Oktober:

Brüggen-Born, K 20, Amerner Straße

Donnerstag, 15. Oktober:

Kempen, Oedter Straße

Freitag, 16. Oktober:

Willich-Neersen, Hauptstraße

Samstag, 17. Oktober:

Niederkrüchten, L 126, Erkelenzer Straße, Höhe Silverbeek

Sonntag, 18. Oktober:

Schwalmtal, L 371, Ortsdurchfahrt Hehler /hei (919)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell