Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Tageswohnungseinbrecher ohne Erfolg

Viersen (ots)

Ein Zeuge bemerkte am gestrigen Mittwoch gegen 13.45 Uhr in dem Garten eines Mehrfamilienhauses auf der Straße 'Lichtenberg' in Viersen eine verdächtige Person, die aus dem Garten lief. Als der Zeuge nach dem Rechten sah, bemerkte er einen versuchten Einbruch in das Haus. Unbekannte hatten versucht, ein Fenster aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Nach Angaben des Zeugen hatte die beobachtete Person kurze blonde Haare und trug eine blaue Hose. Ob die Person für den versuchten Einbruch verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Hinweise auf die Person an die Kripo bitte über die zentrale Rufnummer der Polizei Viersen über 02162/377-0. /wg (918)

