Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzung, Unfälle (teils witterungsbedingt), Widerstand

ReutlingenReutlingen (ots)

Auf Person eingeschlagen und eingetreten (Zeugenaufruf)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist es am Freitagabend gegen 19.55 Uhr in einem Parkhaus in der Lindachstraße gekommen. Grund für den Streit waren zurückliegende Meinungsverschiedenheiten eines 18-jährigen Reutlingers und eines 24-Jährigen, der aus einer Tübinger Kreisgemeinde stammt. Als diese sich zur Aussprache trafen, wurde der 18-Jährige durch mindestens zwei bislang unbekannte Personen mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert. Der 18-Jährige, welcher bei der Auseinandersetzung verletzt wurde, ergriff die Flucht und begab sich in eine nahegelegene Klinik. Durch Anwohner wurde die Polizei verständigt. Beim Erkennen der Polizeibeamten ergriff der 24-Jährige die Flucht, konnte jedoch eingeholt und kontrolliert werden. Hier beleidigte er die Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken und suchte die körperliche Auseinandersetzung. Auf Grund der Situation, die zu eskalieren drohte, musste gegen den 24-Jährigen Pfefferspray eingesetzt werden. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und musste durch die Beamten mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und geschlossen werden. Zur Behandlung seiner, bei der Festnahme erlittenen Verletzungen, wurde er ebenfalls in die Klinik gebracht, wo der zuvor verletzte 18-Jährige erstmals auf die Polizeibeamten traf und ihnen den Sachverhalt schilderte. Zu den flüchtigen Tätern, die mutmaßlich aus dem Umfeld des 24-Jährigen stammen und dem 18-Jährigen mit Faustschlägen und Fußtritten zugesetzt haben, liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07121 / 942-3333 Zeugen.

Bad Urach (RT): Auffahrunfall auf der B 28

Zu einem Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen ist es am Freitag auf der Burgstraße, Ecke "Beim Tiergarten" gekommen. Um 17.30 Uhr musste ein 66-jähriger Daimler-Fahrer verkehrsbedingt anhalten, was ein dahinterfahrender 36-jähriger Ford-Fahrer zu spät erkannte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 7.000 Euro.

Aichtal (ES): Von der B 27 abgekommen

Am Samstagmorgen ist eine 25-Jährige mit ihrem BMW auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke gekracht. Die BMW-Fahrerin fuhr gegen 05.05 Uhr auf der B 27 in Richtung Tübingen, als sie kurz nach der Aichtalbrücke, aufgrund der nicht an die Witterung angepassten Geschwindigkeit, verunfallte. Es entstand ca. 12.000 Euro Sachschaden und ihr BMW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Nürtingen (ES): Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer ist es am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Vendelaustraße gekommen. Ein 23-jähriger KTM-Lenker befuhr die Vendelaustraße in Richtung Jakobstraße, als an der dortigen Kreuzung ein weißer Sprinter mit schwarzer Aufschrift dessen Vorfahrt missachtete. Um einen Zusammenstoß mit dem Sprinter zu vermeiden führte der Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung durch. Hierbei kam der 23-Jährige, ohne mit dem Sprinter zusammenzustoßen, von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen angrenzenden Grünstreifen und prallte gegen einen geparkten Pkw. Durch die Kollision zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu, die ambulant in einer Klinik behandelt werden mussten. Der unfallverursachende Sprinter setzte seine Fahrt unbeirrt fort. An der KTM, sowie am geparkten Fahrzeug, entstand Sachschaden von insgesamt ca. 5.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche insbesondere Angaben zum flüchtigen Sprinter machen können, sich unter Tel. 07022 / 9224-0 zu melden.

Wernau (ES): Randalierender Jugendlicher

Am Freitagabend ist es in Wernau zu einer Sachbeschädigung gekommen, bei der ein tatverdächtiger Jugendlicher festgestellt werden konnte. Nachdem der Polizei eine Sachbeschädigung an einem Glasschaukasten gemeldet wurde, konnte im Rahmen der Fahndung gegen 22.10 Uhr ein tatverdächtiger 14-jähriger Jugendlicher aus Nürtingen im Bereich des Bahnhofplatzes in Wernau angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle war der unter Alkoholeinwirkung stehende Jugendliche sofort widersetzlich und unkooperativ. Schließlich beleidigte er die Beamten und trat mit den Füßen nach ihnen. Er musste daher mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und kurzzeitig mit Handschließen geschlossen werden. Durch die Tritte wurde ein Beamter leicht verletzt, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde der 14-Jährige seiner Mutter übergeben.

Tübingen (TÜ): Zwei witterungsbedingte Unfälle

Gegen 06.20 Uhr sind am Samstagmorgen zwei Fahrzeuge nach dem Verlassen der B 27 an der Ausfahrt Tübingen-Nord auf der Stuttgarter Straße/L 1208 von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen. Ein 50-jähriger Toyota-Fahrer und eine 65-jährige Opel-Fahrerin krachten unabhängig und nur wenige Meter entfernt voneinander in einer Linkskurve in die Leitplanken. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Balingen-Weilstetten (ZAK): Mit Alkohol zu schnell abgebogen

Alkoholeinwirkung und winterliche Straßenverhältnisse sind ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am frühen Samstagmorgen in Balingen-Weilstetten ereignet hat. Zu dem Unfall kam es, als ein 20-Jähriger aus Balingen mit seinem Renault gegen 02.10 Uhr auf schneebedeckter Fahrbahn von der Hurdnagelstraße nach rechts in die Gehrnstraße abbiegen wollte. Hierbei kam er ins Schleudern und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 20-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp einem Promille. Nach der fälligen Blutprobe musste der 20-Jährige seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro.

