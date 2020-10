Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfallflucht geklärt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 18.10.2020, gegen 19:30 Uhr wurde ein, in den Kornwiesen in Bad Dürkheim abgestellter Audi A3, beschädigt. Der Fahrer einer Mercedes C-Klasse stieß bei rückwärts Ausparken gegen das Heck des ordnungsgemäß abgestellten Audi, beschädigte diesen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 1200 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen 86-jährigen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte das Kennzeichen des Mercedes angeben. Die Ermittlung hinsichtlich des Fahrers zum Unfallzeitpunkt wurden aufgenommen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

