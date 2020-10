Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Gasflaschen illegal entsorgt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 18.10.2020 gegen 17:00 Uhr konnten Spaziergänger in Bad Dürkheim am Parkplatz Weinstraßenfenster zwei rote Gasflaschen feststellen. Die beiden 86 Liter fassenden Propangasflaschen waren offensichtlich durch bislang unbekannte Personen dort illegal entsorgt worden. Da die Flaschen in einem schlechten schrottreifen Zustand waren, wurde die Feuerwehr hinzugezogen um eine Überprüfung vorzunehmen. Nach der Überprüfung konnten die Gasflaschen durch den Bauhof abgeholt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

