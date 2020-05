Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: PKW-Brand in einer Garage

Ennepetal (ots)

Am Montag gegen 16:00 Uhr brannte im Ortsteil Rüggeberg ein PKW in einer Garage. Das Feuer drohte auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte das Wohnhaus gerettet werden. Die Garage, in dem der PKW stand, wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es wurden mehrere Einsatzkräfte sowohl im Innen- als auch im Außenangriff mit Atemschutzgeräten eingesetzt. Dadurch konnte ein größerer Schaden am Wohnhaus verhindern werden. Alle Bewohner hatten das leicht verrauchte Wohnhaus bei Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Der Hauseigentümer und zwei weitere Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. An dem Einsatz waren 42 Feuerwehr- und Rettungskräfte von verschiedenen Wachen im Einsatz. Der Einsatz endete gegen 19:30 Uhr.

