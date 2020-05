Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 13.05.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen alarmiert. Um 12:24 Uhr brannte es in einem Waldgebiet im Bereich Holthausen. Ca.100qm Waldboden wurde von den Einsatzkräften der Hauptwache, des Löschzuges Milspe-Altenvoerde und der Löschgruppe Rüggeberg abgelöscht. Im Einsatz waren die 26 Einsatzkräfte bis 15:11 Uhr. In dieser Zeit wurde die Hauptwache von der Löschgruppe Voerde besetzt. Um 16:45 Uhr wurde die Brandmeldeanlage des Wohnheims Heimstraße durch Kochdünste ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Hauptwache lüfteten den Bereich. Dieser Einsatz endete um 17:14 Uhr. Um 00:01 Uhr wurde ein Druckknopfmelder der Brandmeldeanlage Haus Ennepetal mutwillig genutzt. Der Bereich wurde kontrolliert und die Anlage wieder zurück gesetzt. Der Einsatz endete um 00:19 Uhr. Um 2:47 Uhr blockierte ein größerer Ast die Fahrbahn der Bahnhofstraße. Die vier Einsatzkräfte der Hauptwache zerkleinerten ihn und räumten die Fahrbahn frei. Dieser Einsatz endete um 3:07 Uhr.

