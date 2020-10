Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Schutzmaßnahmen nicht beachtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 18.10.2020 gegen 14:00 Uhr meldete ein Zeuge eine Gruppe von sieben Personen in Wachenheim auf der Wachtenburg, die andere Gäste anpöbeln und sich weigerten eine Mund-Nase-Abdeckung zu tragen. Die Personengruppe bestehend aus vier Männern und drei Frauen hätten danach die Burg in Richtung Schlossgasse verlassen. Die Personen hätten teilweise Jogginghosen getragen und sich in russischer Sprache unterhalten. Die Personengruppe konnte im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

