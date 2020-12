Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere verletzte Radfahrer; Küchenbrand; Auffahrunfall; Getränkekisten von Lkw-Anhänger geflogen

ReutlingenReutlingen (ots)

Esslingen (ES): Verletzte Radfahrerin

Leichte Verletzungen hat sich eine Radfahrerin am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße zugezogen. Die 45-Jährige fuhr gegen 7.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Stuttgarter Straße ortseinwärts. Eine entgegenkommende 47-Jährige, die mit ihrem Hyundai nach links in den Reinacher-Härling-Weg einbiegen wollte, missachtete den Vorrang der Radlerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte die Radfahrerin auf die Fahrbahn. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (sm)

Nürtingen (ES): Im Kreisverkehr übersehen

Ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen im Kreisverkehr der Carl-Benz- und Max-Eyth-Straße. Gegen 6.50 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinem VW Passat aus der Carl-Benz-Straße an den Kreisverkehr heran und sah einen vor ihm fahrenden 54-jährigen Fahrradfahrer zu spät. Dieser stürzte durch die Kollision auf die Windschutzscheibe des VW. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Passat entstand Sachschaden von zirka 2.000 Euro. (sm)

Filderstadt (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall hat am Montagmorgen auf der B 27 für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Gegen 8.15 Uhr war ein 42-jähriger VW Golf-Lenker in Richtung Tübingen unterwegs und fuhr auf Höhe Bernhausen infolge Unachtsamkeit sowie tiefstehender Sonne auf den Mercedes Sprinter eines 41-Jährigen auf. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen. Vorsorglich wurden beide Männer zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Gegen 9.45 Uhr war die Bundesstraße wieder frei befahrbar. (mr)

Mössingen (TÜ): Vom Fahrrad gestürzt

Aufgrund Glätte ist es am Montagmorgen an der Einmündung Barbelsenstraße / Allee Kanton Saint-Julien zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein zehnjähriges Mädchen war gegen acht Uhr mit ihrem Mountainbike auf dem Radweg in der Barbelsenstraße in Richtung der abschüssigen Einmündung unterwegs. Die junge Radfahrerin stürzte wegen der vereisten Fahrbahn im Kurvenbereich auf den Boden und verletzte sich leicht. Das Mädchen wurde noch an der Unfallstelle von einem Rettungswagen erstversorgt und nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (ht)

Ammerbuch (TÜ): Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand in der Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Schwedenstraße sind am Montagmittag die Rettungskräfte ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen war es aus noch unbekannter Ursache gegen 12.30 Uhr zu einem Feuer im Bereich des Herdes und der Dunstabzugshaube gekommen. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Zwei 20 und 28 Jahre Bewohner wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, konnten diese aber bereits wenig später wieder verlassen. Sie mussten aufgrund der derzeit nicht bewohnbaren Räumlichkeiten anderweitig untergebracht werden. Die übrigen Hausbewohner konnten im Anschluss an die Löscharbeiten wieder zurückkehren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Der Polizeiposten Ammerbuch hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Dotternhausen (ZAK): Getränkekisten von Lkw-Anhänger geflogen

Mehrere hundert Getränkekisten sind am Montagvormittag während der Fahrt von einem Lkw-Anhänger gefallen. Ein 31-Jähriger befuhr um elf Uhr mit einem Lkw und Anhänger die L 442 von Roßwangen herkommend. Beim Linksabbiegen auf die B 27 in Richtung Schömberg öffnete sich die nicht richtig geschlossene Ladeklappe seines Anhängers und die gesamte Ladung flog an den rechten Fahrbahnrand. Hierbei gingen einer ersten Schätzung nach etwa 300 Kisten mit Glasflaschen zu Bruch. Mitarbeiter der Straßenmeisterei und der betroffenen Getränkefirma kamen an den Unglücksort und konnten nach etwas mehr als einer Stunde die Scherben von der Fahrbahn räumen. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (ms)

Rückfragen bitte an:

Simone Mayer (sm), Telefon 07121/942-1108



Hermine Timiliotis (ht), Telefon 07121/942-1115



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell