Drei Jugendliche und ein Erwachsener sollen für mehrere Straftaten in den Monaten Juli und August in Tannheim verantwortlich sein.

Zunächst waren bei der Polizei vier Taten an meist öffentlichen Einrichtungen zur Anzeige gelangt (wir berichteten unter www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4690609). Auf Grund eines Zeugenaufrufs ging bei der Polizei ein Hinweis ein, der zur Ermittlung der vier Verdächtigen im Alter von 15, 16 und 19 Jahren führte. Sie sollen nicht nur für die Sachbeschädigung an einer Schule verantwortlich sein. In unterschiedlicher Zusammensetzung sollen sie auch für weitere Taten in Betacht kommen. Dazu zählen eine beschädigte Haltestelle, ein Einbruch mit Verwüstung in einen Schuppen, ein Einbruch in ein leerstehendes Gebäude beim Bahnhof und mehrere Einbrüche in ein Kiosk. Die Verdächtigen sollen auch mehrere Ordnungsstörungen durch Anzünden von Böller begangen haben und müssen jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen.

Das beschädigte Urnengrab ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Diese Tat konnte den Verdächtigen nicht zugeordnet werden.

