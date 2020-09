Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen/Schelklingen - Polizei kontrolliert Zweiräder

Ca. 50 Motorräder überprüften Beamte des Verkehrsdienstes Mühlhausen am Samstag.

Ulm (ots)

Zwischen 10.00 und 16.00 Uhr waren die Polizeibeamten auf der B28 bei Feldstetten und im Schmiechtal bei Schelklingen-Springen unterwegs. Dabei richteten sie ihr Augenmerk hauptsächlich auf motorisierte Zweiräder. Von ca. 50 kontrollierten Maschinen mussten sieben beanstandet werden, weil die Betriebserlaubnis erloschen war. Bei drei Krädern waren die verbotenen technischen Veränderungen so gravierend, dass eine Weiterfahrt untersagt werden musste. An einem Motorrad waren die Spiegel zu klein und ein anderes war gänzlich ohne Rückspiegel unterwegs. Beim dritten entsprachen die montierten Hebel nicht den Vorschriften. Es fielen auch zwei Pkw auf, die viel Krach verursachten. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass an beiden Autos an der Auspuffanlage unerlaubt Veränderungen vorgenommen wurden, so dass die Betriebserlaubnis erloschen ist. Gegen alle beanstandeten Fahrzeuglenker werden nun Bußgeldverfahren eingeleitet.

++++++++++++++++1617670 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell