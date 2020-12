POL-RT: Mehrere schwere Verkehrsunfälle, Dachgeschossbrand

Polizeipräsidium Reutlingen

Mehrere Ampeln und Verkehrszeichen beschädigt (Zeugenaufruf)

Mehrere Ampeln und Verkehrszeichen hat ein Pkw-Lenker am frühen Montagmorgen auf der innerörtlichen B 28 beschädigt. Der 49-Jährige war mit seinem Mercedes-Benz um kurz nach sechs Uhr auf der Schieferstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Im Bereich der Unterführung der Rommelsbacher Straße kam er zu weit nach links und streifte an der Mittelleitplanke entlang. Kurz vor der Kreuzung mit der Silberburgstraße geriet der Mann mit seinem Wagen erneut zu weit nach links und stieß gegen einen Ampelmast. Zudem überfuhr er mehrere Verkehrszeichen auf dem Mittelstreifen. Im weiteren Verlauf fuhr der Mercedes-Lenker komplett auf der Gegenfahrbahn in Richtung Metzingen weiter und beschädigte vor der Kreuzung mit der Straße Am Heilbrunnen einen zweiten Ampelmast sowie ein weiteres Verkehrszeichen. Nach zirka 300 Metern kam der Pkw auf der Gegenfahrbahn auf Höhe eines Autohauses zum Stehen. Aufgrund einer medizinischen Ursache musste der 49-Jährige im Anschluss in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach Verkehrsteilnehmern, die von dem Mercedes-Lenker möglicherweise gefährdet worden sind. (ms)

Rottenburg (TÜ): Brand in Dachgeschosswohnung

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Montag um die Mittagszeit zu einem Brand in einer kleineren Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Saint-Claude-Straße gekommen. Kurz vor 12.30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, in denen aufsteigender Rauch aus dem Dach des Gebäudes gemeldet wurde. Da sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in der betreffenden Wohnung aufhielt, musste sich die Feuerwehr Zutritt ins Innere verschaffen. Nach kurzer Zeit konnte sie die Flammen löschen und im Anschluss die Räumlichkeit belüften. Ersten Schätzungen nach war am Inventar und dem Gebäude ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden. Zur Brandbekämpfung rückte die Feuerwehr mit 25 Einsatzleuten und fünf Fahrzeugen aus. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen am Montagvormittag entstanden. Ein 49-Jähriger parkte mit einem VW Golf gegen 10.45 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Wilhelm-Keil-Straße. Beim Losfahren übersah er einen von hinten kommenden und in Richtung Mühlbachäckerstraße fahrenden 23 Jahre alten Mercedes-Lenker. Um einen Zusammenstoß mit dem Golf zu vermeiden, wich der 23-Jährige mit seinem Wagen nach links aus. Hierbei streifte er mit seinem Mercedes zunächst an einem am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Fiat Fioreno entlang. Anschließend prallte der Mercedes-Lenker gegen einen dahinterstehenden Audi, der auf einen Ford Fiesta geschoben wurde. Der Mercedes und der Fiat mussten im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

Haigerloch (ZAK): Zu schnell auf glatter Straße unterwegs

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der B 463 bei Haigerloch ereignet hat. Ein 21-Jähriger war kurz nach acht Uhr mit einem Mercedes CLK auf der Bundesstraße in Richtung Empfingen unterwegs. Nachdem er mehrere Fahrzeuge überholt hatte, dürfte er kurz vor dem Ende eines zweispurigen Teilstücks aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Straßenglätte die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Der junge Mann geriet mit seinem Pkw ins Schleudern, prallte zunächst gegen den entgegenkommenden Skoda einer 30-Jährigen und anschließend gegen einen ebenfalls in Richtung Balingen fahrenden Mercedes einer 56-Jährigen. Während der 21-Jährige dabei schwer verletzt wurde, erlitten die beiden Lenkerinnen der entgegenkommenden Fahrzeuge leichte Verletzungen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Straßenglätte und auslaufender Betriebsstoffe war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 463 bis etwa elf Uhr einseitig gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt werden. (rn)

