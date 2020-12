Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weiterer Verkehrsunfall

ReutlingenReutlingen (ots)

Altbach (ES): Heftig aufgefahren

Ein Auffahrunfall mit einem leichtverletzten Autofahrer hat sich am Dienstagvormittag in Altbach ereignet. Eine 69-jährige Mitsubishi-Lenkerin war gegen 11.20 Uhr auf der Industriestraße in Richtung Hochbrücke unterwegs und wollte in der Folge links abbiegen. Beim Heranfahren an die Einmündung verwechselte sie offenbar das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr heftig ins Heck eines VW Passat, dessen 75 Jahre alter Fahrer an der Einmündung verkehrsbedingt warten musste. Der Senior erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 5.500 Euro. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell