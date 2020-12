POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand beim Kochen

Polizeipräsidium Reutlingen

Eningen (RT): Auf Glätte ins Schleudern geraten

Auf einem winterglatten Abschnitt der L 380 ist am Montagabend ein Autofahrer ins Schleudern geraten und mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen. Gegen 18 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem 1er BMW die Steige zwischen Eningen und St. Johann abwärts und bremste seinen Wagen vor einer langgezogenen Rechtskurve ab. Dabei fing der Pkw auf dem glatten Untergrund an zu schleudern und rutschte frontal in den entgegenkommenden VW Transporter eines 57-Jährigen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die in der Folge abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. (mr)

Reichenbach (ES): Durch Flammen verletzt

Brandverletzungen hat sich ein 31-Jähriger am Montagabend in Reichenbach zugezogen. Der Mann war gegen 21.10 Uhr offenbar mit Kochen beschäftigt, als ein Feuer ausbrach. Beim Löschen wurde der 31-Jährige durch die Flammen verletzt und erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand außerdem eine Rauchgasvergiftung, weshalb er im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein 22-Jähriger, der sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatte und augenscheinlich unverletzt geblieben war, wurde vorsorglich ebenfalls in einem Krankenhaus untersucht. Zu einem Gebäudeschaden war es einer ersten Inaugenscheinnahme zufolge nicht gekommen. (mr)

Kirchheim (ES): Von Fahrrad gestürzt

Eine gestürzte Radfahrerin musste am Montagnachmittag in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Eine Streife des Polizeireviers Kirchheim fand die Radlerin kurz vor 14.30 Uhr auf dem Fahrradweg neben der Stuttgarter Straße liegen. Die 69-Jährige war aus bislang ungeklärter Ursache von ihrem Fahrrad gefallen. Sie musste nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort mit einer Kopfverletzung vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht werden. Die Frau hatte keinen Fahrradhelm getragen. (ms)

Kirchheim (ES): Lkw die Vorfahrt genommen

Zu leichten Verkehrsbehinderungen ist es am Montagnachmittag auf der B 297 gekommen. Gegen 14.50 Uhr wollte ein 35-Jähriger mit einem Mercedes-Benz von der Straße Zu den Schafhofäckern auf die Bundesstraße nach links in Richtung Stadtmitte abbiegen. Hierbei übersah er den Lkw eines 40 Jahre alten Mannes. Die Kollision war so heftig, dass der Pkw abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf 8.500 Euro geschätzt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Auf Zebrastreifen von Pkw angefahren

Eine 20-Jährige ist am Montagnachmittag von einem Pkw angefahren und dabei schwer verletzt worden. Kurz nach 15 Uhr befuhr ein 78 Jahre alter Mann mit einem Opel Agila die Graf-Wolfegg-Straße stadtauswärts. Im Bereich der Kreuzung mit der Sofienstraße erfasste sein Wagen auf dem dortigen Zebrastreifen die junge Joggerin, die die Graf-Wolfegg-Straße aus Sicht des Seniors von links kommend überqueren wollte. Die 20-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. (mr)

