Polizei Paderborn

POL-PB: 72 "Corona-Einsätze" von Freitag bis Sonntag

(mb) Von Freitag bis Sonntag fielen bei der Polizei im Kreis Paderborn insgesamt 430 Einsätze an. Davon standen 72 Einsätze im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. An zweiter Stelle der Einsatzanlässe lagen Verkehrsunfälle. Davon musste die Polizei insgesamt 25 aufnehmen. Bei zwei Unfällen wurden Personen verletzt und in drei Fällen wird wegen Fahrerflucht ermittelt. Das Einsatzaufkommen blieb insgesamt unter dem Durchschnitt der letzten Wochen - in Vergleichszeiträumen (Freitag, Samstag, Sonntag) liegt die Einsatzbelastung der Polizei im Kreis Paderborn bei 500 bis 600 Einsätzen. Zum eigenen Schutz vor Infizierungen schreiten Polizistinnen und Polizisten bei einigen Einsätzen mit angelegten Atemschutzmasken ein.

Wie auch im Laufe der letzten Woche wurden der Polizei am häufigsten Ansammlungen als Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung gemeldet. In dem Zusammenhang leitete die Polizei über 60 Bußgeldverfahren ein, erstattete in acht Fällen Strafanzeigen und sprach über 60 Platzverweise aus. Ein Mann, der wiederholt den Platzverweisen nicht nachkam, wurde ins Polizeigewahrsam gebracht.

Bei etwa der Hälfte der Einsätze wegen vermeintlich verbotener Ansammlungen trafen die eingesetzten Streifen an den Örtlichkeiten niemanden mehr an oder die Ansammlungen entsprachen den Vorschriften beziehungsweise den Ausnahmen. Ausgenommen vom "nicht mehr als zwei Personen"-Kontaktverbot sind beispielsweise Familien sowie in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen. Zulässig sind zwingend notwendige Zusammenkünfte aus geschäftlichen, beruflichen und dienstlichen Gründen. Auch "Ansammlungen" bei der Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs, fallen nicht unter die zurzeit geltenden Bestimmungen.

Beim erlaubten Außerhaus-Verkauf von Speisen gelten die Abstandsregeln von 1,5 Metern und das Verzehrverbot für die Speisen im Umkreis von 50 Metern um die Verkaufsstelle.

Strikt untersagt ist das Picknicken und Grillen auf öffentlichen Plätzen und Anlagen.

Bei den Polizeikontrollen sind am Wochenende wieder Personen mit Drogen aufgefallen. Gegen die Betroffenen wird jetzt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Zeugen sucht die Polizei nach einem dreisten Diebstahl am Freitagnahmittag. Während eine 22-jährige Pandemie-Helferin eines Sicherheitsdienstes vor einem Supermarkt in Paderborn an der Neuhäuser Straße die Griffe der Einkaufswagen desinfizierte, wurde ihre an der Gebäudewand deponierte Handtasche gestohlen. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Neben der Polizei überwachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kommunalen Ordnungsämter die Einhaltung der Coronaschutzverordnung. Nicht nur öffentliche Plätze und Parks werden kontrolliert. Auch die Vorschriften für gewerbliche Betriebe stehen im Blick der Behörden.

Sämtliche Bestimmungen sowie der Straf- und Bußgeldkatalog sind auf https://polizei.nrw/corona-virus eingestellt.

Das Gesundheitsamt des Kreises Paderborn hat eine Hotline eingerichtet und informiert fortlaufend über alle Gesundheitsfragen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus: https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/aktuelles/pressemitteilungen/Informationen-zu-Coronaviren.php

