Polizei Paderborn

POL-PB: Kollision mit Pkw - Motorradfahrer schwer verletzt

Paderborn (ots)

(vh) Auf dem Busdorfwall wurde am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer nach einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt. Gegen 13:45 Uhr befuhr eine 63jährige Mitsubishi-Fahrerin die Andreasstraße und wollte nach links auf den Busdorfwall abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie den von links kommenden und vorfahrtberechtigten 56jährigen Kradfahrer. Sie stieß mit der Fahrzeugfront seitlich gegen das Krad, sodass der Kradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

