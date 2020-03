Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall nach Vorfahrtmissachtung

Paderborn (ots)

(vh) Am Samstagnachmittag kam es infolge einer Vorfahrtmissachtung zu einem Auffahrunfall auf der Wewerstraße, bei dem eine Person leichte Verletzungen erlitten hat. Gegen 15:55 Uhr befuhr eine 47jährige VW-Fahrerin die Abfahrt der B1 (Wewerstraße), aus Richtung Paderborn kommend, und wollte nach links in Richtung Elsen abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden 47jährigen Fordfahrerin. Die Fordfahrerin konnte durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern, ein nachfolgender 21jähriger Kiafahrer prallte aber auf das Heck des Fords. Bei diesem Zusammenstoß verletzte sich der 23jährige Beifahrer im Kia leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

