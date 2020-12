Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hochschwarzwald - Überwachung der geltenden Corona-Verordnung

FreiburgFreiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden im Hinblick auf die neuen Corona-Einschränkungen mehrere Örtlichkeiten überwacht, an denen sich erfahrungsgemäß viele Personen aufhalten, um sich an der frischen Luft zu bewegen.

So wurden am vergangenen Samstag, 12.12.2020, die Bereiche des Feldbergs, des Skiliftes Altglashütten, des Thurners sowie der Stadtteil Schwärzenbach (Hochebene) durch die Beamten verstärkt kontrolliert. Die angetroffenen Personen hielten die geltenden Regeln ein.

An den Parkplätzen bei den Einkaufsmärkten in Neustadt wurde des Weiteren am Samstag das Tragen der Mund-/Nasenbedeckung überwacht. Vereinzelt mussten hierbei Personen aus Unwissenheit an das Tragen der Mund-/Nasenbedeckung erinnert werden.

Am Sonntag, den 13.12.2020, wurde schwerpunktmäßig der Bereich des Feldbergs von den eingesetzten Beamten überwacht, da dort bei Sonnenschein hohes Besucheraufkommen herrschte. Das am Seebuck befindliche Parkhaus war vollständig belegt, darunter befanden sich viele Fahrzeuge aus teilweise weit entfernten Landkreisen.

Die Beamten stellten fest, dass viele Parkhausbesucher sehr eng im Bereich der Kassenautomaten beieinanderstanden, diese Problematik ergab sich auch auf dem Zugangsweg zum Lifthang, bei dem der Mindestabstand nicht immer eingehalten wurde.

Die Besucher wurden angesprochen und aufgefordert, den Mindestabstand einzuhalten. Ganz überwiegend herrschte Einsicht und Verständnis.

Der Gemeindeverwaltung Feldberg wird zu den Feststellungen berichtet.

