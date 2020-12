POL-FR: Ihringen - Traktorunfall

Polizeipräsidium Freiburg

Ihringen - Am Samstagnachmittag, den 12.12.2020, gegen 17:00 Uhr kam es auf der L134 zwischen Gündlingen und dem "Rimsinger Ei" zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Traktor mit Anhänger. Beide Fahrzeuge fuhren in Richtung "Rimsinger Ei". In Höhe des dortigen Friedhofs wollte der Traktorfahrer, ohne Betätigung des Blinkers, nach links in einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen. Hierbei übersah er den neben ihm fahrenden PKW, der gerade dabei war, den Traktor zu überholen. Beide Fahrzeuge wurden in Folge der Kollision nach links von der Fahrbahn abgewiesen, beschädigten einen Zaun des angrenzenden Grundstücks und kamen neben der Fahrbahn zum Stehen. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 12.000,- Euro.

