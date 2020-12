Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Polizeibeamter im Glück - Unfall bei Verkehrsregelung leicht verletzt überstanden

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen hat ein Polizeibeamter einen Unfall am Freitagmittag, 11.12.2020, auf der L 152 zwischen Rippolingen und Wieladingen überstanden. Eine Polizeistreife war dort im Einsatz, weil es auf der schneebedeckten Straße in einer Kurve zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen war. Der 28 Jahre alte Polizist regelte den Verkehr und gab gegen 15:30 Uhr einem herannahenden 27 Jahre alten VW-Fahrer Haltezeichen. Dieser Pkw geriet beim Bremsen ins Rutschen. Mit einem Sprung zur Seite wollte sich der Beamte in Sicherheit bringen, stürzte allerdings auf den glatten Asphalt. Mit den Füßen stemmte sich der Polizist gegen die Frontschürze den rutschenden Autos und wurde durch dieses noch ein kurzes Stück vor sich hergeschoben, bis der Pkw zum Stillstand kam. Hierbei zog sich er Polizeibeamte leichte Verletzungen zu. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Am Auto wurde kein Sachschaden verursacht. Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizei übernommen.

