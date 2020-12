Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Balkonbrand kann von Bewohnern gelöscht werden

FreiburgFreiburg (ots)

Am Sonntag, 13.12.2020, gegen 03:40 Uhr, ist es in Häusern zu einem Balkonbrand gekommen. Auf dem Balkon entzündete sich Asche in einer Kunststoffwanne, welche von Kaminreinigungsarbeiten des Hauseigentümers stammte und dort zwischengelagert wurde. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von den Bewohnern gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Lediglich eine Balkonscheibe und mehrere Holzdielen wurden durch das Feuer beschädigt.

