Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mercedes GLE AMG von der Heinrich-Heine-Straße gestohlen

Meerbusch-Strümp (ots)

In der Nacht von Samstag (25.07.) auf Sonntag (26.07.) stahlen bislang unbekannte Täter einen grauen Mercedes Benz, GLE 63s AMG. Das Auto, das auf die Kennzeichen NE-DA16 zugelassen ist, stand zuvor an der Heinrich-Heine-Straße geparkt. Hinweisen zufolge brachten die Diebe den Wagen gegen 03:30 Uhr in ihre Gewalt.

Der vormalige Besitzer des gestohlenen Autos erstattete Anzeige bei der Polizei. Derzeit ermittelt das Kriminalkommissariat 14 und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Mercedes geben können (Telefonnummer 02131 300-0).

