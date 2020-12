POL-FR: Lauchringen: Autofahrerin hupt - Fahrradfahrerin stürzt und wird leicht verletzt

Polizeipräsidium Freiburg

Am Sonntag, 13.12.2020, gegen 14:30 Uhr, hat sich eine Rennradfahrerin bei einem Sturz in Lauchringen leicht verletzt. Dem vorausgegangen war das Hupen einer 34 Jahre alten Autofahrerin, die, so ihre Aussage, mit der Fahrweise der Fahrradfahrerin nicht einverstanden war. Die 32 Jahre alte Frau auf ihrem Rennrad erschrak deshalb, geriet ins Straucheln und fiel auf den Asphalt. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Die Verletzte begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An ihrem Rennrad wurde ein Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht.

