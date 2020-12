Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Unfallverursacher flüchtet vor Absetzen des Notrufs

FreiburgFreiburg (ots)

Am Freitag, 11.12.2020, gegen 16:20 Uhr, ist es in der Eschbacher Straße zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Ein unbekannter Pkw- Fahrer kam einer 70- jährigen VW- Fahrerin, die in Richtung Eschbach unterwegs war, mittig auf der Fahrbahn entgegen und streifte beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des VW. Die Unfallbeteiligten fuhren ihre Autos zur Seite und kamen ins Gespräch. Als die 70- Jährige ihr Handy aus ihrem Auto holen wollte, flüchtete der unbekannte Mann von der Unfallstelle. Am Fahrzeug der Frau entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen sucht Zeugen und bittet den Unfallbeteiligten, sich zu melden (Tel. 07751/ 8316-0).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Fabienne Mohr

Telefon: 07741/ 8316-202

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell