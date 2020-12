Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen: Kaminofen führt zu Kohlenstoffmonoxid- Austritt

In der Nacht zum Sonntag, 13.12.2020, gegen Mitternacht, wurde der Rettungsleitstelle ein vermutlicher Kohlenstoffmonoxid- Austritt in einem Mehrfamilienhaus in WT- Waldshut mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizei befand sich die vierköpfige Familie der betroffenen Wohnung bereits an der frischen Luft und wurde von dem Rettungsdienst versorgt. Bemerkt wurde der Gasaustritt von der 16- jährigen Tochter des Wohnungsinhabers. Sie fühlte sich benommen und ihr war schwindelig. Die Nachbarn der Familie mussten nach Aufforderung durch die Feuerwehr ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen. Vor Ort stellte sich nach einer Überprüfung heraus, dass ein Kaminofen ursächlich für den CO- Austritt war. Der Rauchabzug funktionierte mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht richtig. Eine 37- jährige Frau sowie die 16- Jährige wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

