Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung

FreiburgFreiburg (ots)

Am Sonntag, den 13.12.2020 gegen 22:25 Uhr, waren Feuerwehr und Polizei in Steinen im Einsatz, da aus dem Kamin eines Hauses in der Hans-Thoma-Straße Rauch in das Gebäude drang und man einen Brand annahm. Eine Überprüfung durch die Einsatzkräfte ergab jedoch, dass es sich lediglich um ein Problem mit dem Rauchabzug handelt. Ein Brand war nicht entstanden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und etwa 25 Einsatzkräften vor Ort.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Philipp Meier und Jörg Kiefer

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell