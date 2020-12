Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Missachtung der Vorfahrt

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am 13.12.2020, gegen 18:00 Uhr, wollte ein 71-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem PKW, von der Hebelstraße kommend, in die Ringstraße abbiegen. Hierbei missachtete der 71-jährige Fahrzeuglenker die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW, welcher die Ringstraße in Fahrtrichtung Eisenbach befuhr. In der Folge kam es zur Kollision der beiden PKW. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von jeweils 2000,00 Euro. Nach erfolgter Unfallaufnahme konnten beide Unfallbeteiligten ihre Fahrt fortsetzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

JR 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell