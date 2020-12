POL-FR: PKW Fahrer unter Einwirkung berauschender Mittel

Polizeipräsidium Freiburg

Am 12.12.2020, gegen 00:10 Uhr, wurde ein 19-jähriger PKW-Lenker durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Titisee-Neustadt, in der Bittengasse, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich für die kontrollierenden Beamten Verdachtsmomente, dass der Fahrzeuglenker seinen PKW unter Einfluss berauschender Mittel führte. Ein, an der Kontrollörtlichkeit, freiwillig durchgeführter Drogentest schlug hierbei positiv auf Betäubungsmittel an. Im Anschluss hierauf wurde der Fahrzeugführer zur Blutentnahme in eine nahegelegene Klinik verbracht.

Sollte die Blutentnahme ergeben, dass der Fahrzeuglenker unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr, erwartet ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

