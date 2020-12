Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein - Anzeigen wegen Verstoß gegen die CoronaVO - Geburtstagsfeier mit 8 Gästen

LKR Lörrach - Weil am Rhein

Am 12.12.2020 gegen 22:40 Uhr teilte eine Anwohnerin aus der Weiler Gartenstadt dem Polizeirevier Weil am Rhein mit, dass sie in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Reblistraße eine Hausparty vermute. Zwei Polizeistreifen gingen dem Hinweis nach und konnten tatsächlich neun junge Erwachsene in einer Wohnung antreffen, welche gerade einen Geburtstag feierten. Bei der Überprüfung der Personalien wurde zudem festgestellt, dass diese neun Personen allesamt in unterschiedlichen Haushalten wohnhaft waren. Die Veranstaltung wurde durch die Polizei aufgelöst. Alle Anwesenden wurden wegen des Verstoßes gegen die Corona Verordnung angezeigt.

